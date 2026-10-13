Dhoot Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dhoot Industries hat am 10.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dhoot Industries 0.090 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dhoot Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.45 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4901.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch