Dhoot Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dhoot Industries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0.8 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0.8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch