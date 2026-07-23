DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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23.07.2026 11:51:39
DHL und chinesische Longi weiten Kooperation für Erneuerbare und Logistik aus
DOW JONES--DHL hat mit dem chinesischen Unternehmen Longi eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Nutzung moderner Solartechnologien und emissionsärmerer Logistik zu intensivieren. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding, das auf der bestehenden Logistikpartnerschaft beider Unternehmen aufbaut, wurde unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten.
Ziel sei, den Einsatz dezentraler Solartechnogien, einschliesslich der neuesten Building‑Integrated Photovoltaics (BIPV)‑Technologie von LONGi - an DHL-Standorten in Europa zu beschleunigen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Solar‑plus‑Speicher für logistische Anwendungsfälle entwickeln und erneuerbaren Wasserstoff und Konzepte für die Nutzung erneuerbarer Energien erforschen.
Auch soll die DHL‑Logistikunterstützung für Longi ausgebaut werden, um die globale Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Derzeit unterstützt DHL das chinesische Unternehmen durch die DHL-Bereiche Express, DHL Global Forwarding (DGF) Ocean Freight sowie DGF Industrial Projects, einschliesslich Fabrikumzugs‑Services.
Ergänzen sollen diese Initiativen die Logistik-Nachhaltigkeitsstrategie und langfristige Dekarbonisierung der DHL Group in den Segmenten Wind, Solar, Elektrofahrzeuge und Batterien, Batterie‑ und Energiespeichersysteme, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Stromnetze, alternative Kraftstoffe und Wasserstoff.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)
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