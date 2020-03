DHL Supply Chain baut Kooperation mit Locus Robotics in Nordamerika aus

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain vertieft die Kooperation mit Locus Robotics, einem Hersteller autonomer mobiler Roboter (AMR) für Fulfillment-Lager. Künftig werden die Locus-Roboter an 10 weiteren DHL-Standorten in Nordamerika eingesetzt. Beide Unternehmen hätten einen entsprechenden Vertrag über die Ausweitung der Serviceleistungen an diesen Standorten unterzeichnet.

Insgesamt kommen damit laut Mitteilung 1.000 LocusBots in diesem Jahr an insgesamt zwölf DHL-Standorten in Nordamerika zum Einsatz.

"Der erste Einsatz der Locus-Roboter bei DHL Supply Chain in den Sektoren Life Sciences und Einzelhandel war ein grosser Erfolg. In einzelnen operativen Bereichen konnten wir unsere Produktivität im Fulfillment um 80 Prozent steigern", sagte Jim Gehr, Leiter des Bereichs Retail bei DHL Supply Chain in Nordamerika. "Nun sehen wir aber die Chance, diese äusserst flexible Lösung auch in grossem Stil bei Kunden anderer Sektoren einzusetzen."

Locus Robotics aus Westerville, Ohio, ist laut Mitteilung Marktführer für autonome mobile Roboter. Die Partnerschaft mit DHL Supply Chain Nordamerika besteht seit 2017.