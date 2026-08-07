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07.08.2026 06:37:00
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0.53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.410 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.01 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 22.47 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.529 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 24.63 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
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