DHL Group (ex Deutsche Post): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DHL Group (ex Deutsche Post) hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.720 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.37 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 19.83 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0.892 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 21.31 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch