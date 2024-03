DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: UBS AG vergibt für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie niedrigere Einstufung

Die Schweizer Grossbank UBS hat DHL Group von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 41 Euro gesenkt. Nachdem der Logistikkonzern mit Quartalszahlen und Ausblick enttäuscht habe, reduziere er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2024 und 2025, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit einer späteren und schwächeren Erholung im grenzüberschreitenden Expressgeschäft (TDI) als bisher.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Im Frankfurt-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 20:51 Uhr 0.3 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 6.30 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6’224 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2024 14.0 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 18:41 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.