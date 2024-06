DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die zuletzt drängendsten Anlegerfragen ein. Er geht nicht davon, dass das untere Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 erreichbar ist. Vor allem im Expressgeschäft liege er deutlich unter dem Konsens. Auch das Ebit-Ziel für 2026 hält Nedelcu für unerreichbar.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:06 Uhr 0.1 Prozent im Plus bei 38.66 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 6.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 9.6 Prozent. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

