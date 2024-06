DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach einem Gespräch mit John Pearson auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. In der Diskussion mit dem Chef der Express-Sparte sei das Bild entstanden, dass diese auf dem Erholungsweg sei, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Manager habe ausserdem die Erwartung geäussert, dass die Preise im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie erhöht bleiben würden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:18 Uhr bei 37.73 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 19.27 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 925 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 büsste die Aktie um 11.8 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 15:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 04:02 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.