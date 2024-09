DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Hold-Bewertung von Warburg Research für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group nach dem Kapitalmarkttag und der Strategie bis 2030 mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs bezeichnete die Pläne des Logistikers zur Beschleunigung des Gewinnwachstums als ambitioniert. Dies schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:18 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 38.39 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157’945 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 10.2 Prozent nach. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



