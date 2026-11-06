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Aktie bewertet 06.11.2026 12:58:44

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham genauer unter die Lupe genommen.

DHL Group
52.55 CHF -4.89%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Logistikkonzern stehe das Wachstum nun auf breiteren Füssen, und das resultiere nicht nur aus günstigeren Vergleichswerten, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der internationale Express- und Luftfrachtservice von DHL Express für schwere und sperrige Güter expandiere im Geschäftskundenmarkt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:42 Uhr verlor das Papier 4.7 Prozent auf 57.56 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11.19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 571’891 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 28.5 Prozent nach oben. Am 05.03.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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08:11 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.73 SVPKBU
Long 13’154.91 8.96 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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