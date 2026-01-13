DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 14:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.5 Prozent auf 47.64 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 10.79 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 358’979 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT



