DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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06.10.2026 12:43:46
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
UBS AG-Analyst Sebastian Vogel hat eine ausführliche Untersuchung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59,50 Euro belassen. Im dritten Quartal sei mit Blick auf die europäische Frachtbranche ein gewisses Mengenwachstum, vor allem in der Luftfracht und auf bestimmten Seefrachtrouten, zu verzeichnen gewesen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich seien auch die Raten in den beiden wichtigen Transportarten gestiegen. Wegen der wohl fortgesetzten Volatilität empfiehlt der Analysten mit Blick auf die einzelnen europäischen Spediteure zu selektieren. Er präferiert die Aktie der dänischen DSV.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 12:25 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.3 Prozent auf 56.66 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5.01 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 186’450 Stück. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 26.4 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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