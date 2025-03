DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach den Fedex-Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Preise im internationalen Priority-Versand blieben der Lichtblick in einem schwierigen Umfeld, schrieb Analystin Alexia Dogani am Freitag in ihrem Kommentar.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:21 Uhr ging es um 2.1 Prozent auf 41.11 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21.62 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 1’065’567 Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für das Papier um 21.0 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2025 wird für den 08.05.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 06:56 / GMT



