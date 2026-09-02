DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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02.09.2026 11:37:44
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch UBS AG.
Die Schweizer Grossbank UBS hat DHL Group mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufschläge für das Express-Geschäft, die der Logistikkonzern für die Anfang Oktober anlaufende Hochsaison angekündigt habe, lägen im Rahmen der Vorjahrespreise bis darüber, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Er sieht dies als Hinweis, dass DHL nicht mit einer wesentlichen Verschlechterung der Nachfrage rechnet.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:20 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.6 Prozent auf 54.68 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 0.33 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 205’635 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 22.0 Prozent. Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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