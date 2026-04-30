Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’950 -0.6%  SPI 18’287 -0.6%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 23’817 -0.6%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’768 -0.8%  Gold 4’589 1.0%  Bitcoin 59’940 0.0%  Dollar 0.7909 0.0%  Öl 122.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor Zahlen: Analyst setzt auf "taktische Long-Position"
BMW-Aktie gibt ab: BMW i Ventures startet Spezialfonds für KI-Start-ups
Delivery Hero-Aktie deutlich höher: Starke Entwicklung im Quick-Commerce stützt Ergebnis
KION-Aktie: Vorzieheffekte füllen Auftragsbuch - Jahresziele bestätigt
Wasserstoff-Rally: Plug Power schiesst nach Analysten-Lob hoch - ziehen Nel und ITM nach?
Suche...
eToro entdecken

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse im Blick 30.04.2026 09:33:04

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Bernstein Research.

DHL Group
43.88 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:16 Uhr 1.3 Prozent. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 7.27 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 220’469 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 1.5 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?