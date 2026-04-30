DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:16 Uhr 1.3 Prozent. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 7.27 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 220’469 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 1.5 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.