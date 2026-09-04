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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktie auf dem Prüfstand 04.09.2026 12:43:44

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

DHL Group
51.45 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. In der Seefracht sorgten die Frachtraten unverändert für Gegenwind und der Rückenwind im Luftfrachtgeschäft scheine nun auch zu drehen, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Belastend wirkten auch hohe Treibstoffkosten, hier habe sich allerdings das Expressgeschäft von DHL als widerstandsfähig erwiesen.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.1 Prozent auf 54.62 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8.02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 266’387 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 21.9 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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