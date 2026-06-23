DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.06.2026 16:20:41
DHL Group bestellt Joe Joseph ab dem 1. Juni 2027 zum Finanzvorstand
DOW JONES--Die DHL Group bekommt Mitte nächsten Jahres einen neuen Finanzchef. Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG, der börsennotierten Obergesellschaft der DHL Group, bestellte Joe Joseph mit Wirkung zum 1. Juni 2027 zum Finanzvorstand, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der gebürtige Australier, derzeit Bereichsvorstand Finanzen von DHL Express, tritt damit die Nachfolge von Melanie Kreis an, die ihren bis zum 31. Mai 2027 laufenden Vertrag erfüllen, aber nicht verlängern wird.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)
Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.Weiterlesen!