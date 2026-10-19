Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 -0.6%  SPI 20’184 -0.5%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’358 -1.0%  Euro 0.9228 -0.4%  EStoxx50 6’148 -0.9%  Gold 4’178 0.3%  Bitcoin 68’130 0.9%  Dollar 0.8243 -0.1%  Öl 107.0 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lindt1057075Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren gekostet
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 09:54:36

DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose - Aktie tut sich schwer

DHL Group
52.62 CHF -2.62%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung einer Meldung vom Wochenende)

BONN (awp international) - Der Logistikkonzern DHL hat nach einer positiven Entwicklung im dritten Quartal seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Vor allem das Express-Geschäft verläuft dabei weiter schwungvoll. So soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Konzern 2026 nun mehr als sieben Milliarden Euro betragen, teilten die Bonner am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang hatte DHL mehr als 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Völlig überraschend kommt dies Marktteilnehmern zufolge jedoch nicht.

Die Erwartung für die DHL-Bereiche wurde auf ein Ebit von über 6,4 Milliarden Euro erhöht, nach zuvor über 5,9 Milliarden Euro. Die Prognose für die Sparte Post & Paket Deutschland bleibe unverändert. Auch die Aussichten für den Mittelzufluss sowie für die Investitionen in Sachanlagen wurde angehoben. Zudem kündigte DHL eine Überprüfung der Mittelfristprognosen im kommenden März an. Bislang geht der Konzern von einem Ebit über sieben Milliarden Euro in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld aus.

Die im Dax notierte Aktie tat sich zunächst schwer und verlor am Montag in einem schwächeren Umfeld fast zwei Prozent. Im laufenden Jahr kommt sie bislang auf einen Gewinn von gut einem Fünftel. Analystin Johanna Jourdain von Oddo BHF erklärte, das dritte Quartal des Konzerns untermauere eine Beschleunigung der Geschäftsdynamik, auch dank Effizienzmassnahmen. Das sei im Kurs aber bereits eingepreist.

Die neue Prognose liege etwas über dem Konsens von gut 6,9 Milliarden, notierte JPMorgan-Analystin Alexia Dogani. Er selbst hat jedoch bereits 7,2 Milliarden Euro auf dem Zettel. Sie hob das robuste Wachstum im dritten Quartal hervor. Umsatz und das operative Ergebnis im Express-Geschäft hätten die Erwartungen übertroffen.

Im dritten Quartal verzeichnete DHL nach vorläufigen Berechnungen ein prozentual zweistelliges Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis, angetrieben insbesondere vom Bereich DHL Express. So legten die Erlöse um mehr als 12 Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro zu. Das Konzern-Ebit stieg um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro.

Die Sparte DHL Express konnte ihr Ebit von 692 Millionen auf gut eine Milliarde Euro steigern - dank weiter wirksamen Kosten- und Ertragsmassnahmen sowie einer besseren operativen Auslastung durch den Anstieg des transportierten Gewichtes. Das Express-Ergebnis enthält den Angaben zufolge zudem positive Effekte infolge der Kapazitätsknappheit im Luftfrachtmarkt in der Grössenordnung von rund 100 Millionen Euro. Dagegen ging das operative Ergebnis im Bereich Post & Paket Deutschland zurück - der Konzern kämpft seit längerem mit sinkenden Briefmengen.

Ruairi Cullinane, von RBC lobte das starke Express-Geschäft. Die Erhöhung der Prognose deute auf ein robustes Saisongeschäft im vierten Quartal. Die Konsensschätzungen für die weiter in der Zukunft liegenden Jahre hält RBC für konservativ.

Die ausführlichen Zahlen will das Unternehmen am 5. November veröffentlichen./nas/he/mne/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:58 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
18.10.26 Logo WHS KI-Boom oder Blase? Was Anleger jetzt wissen müssen – kostenloser Online-Kongress
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’711.27 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’308.26 19.10.2026 09:52:42
Long 13’053.80 10.13 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Trotz Risiken: UBS bleibt optimistisch für europäische Aktien

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.