Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 51’989 -0.4%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9257 -0.2%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’160 -0.3%  Bitcoin 66’726 -1.8%  Dollar 0.8246 -0.3%  Öl 109.0 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie: Morgan Stanley kürt den Chipkonzern erneut zur ersten Wahl
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 18:45:36

DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose

DHL Group
54.04 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

BONN (awp international) - Der Logistikkonzern DHL hat nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. So soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Konzern 2026 nun mehr als sieben Milliarden Euro betragen, teilten die Bonner am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang hatte DHL mehr als 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Erwartung für die DHL-Bereiche wurde auf ein Ebit von über 6,4 Milliarden Euro erhöht, nach zuvor über 5,9 Milliarden Euro. Die Prognose für die Sparte Post & Paket Deutschland bleibe unverändert. Auch die Aussichten für den Mittelzufluss wurde angehoben.

Zudem kündigte DHL eine Überprüfung der Mittelfristprognosen im kommenden März an. Bislang geht der Konzern von einem Ebit über sieben Milliarden Euro in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld aus. Die im Dax notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent zu.

Im dritten Quartal verzeichnete DHL nach vorläufigen Berechnungen ein prozentual zweistelliges Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis, angetrieben insbesondere vom Bereich DHL Express. So legten die Erlöse um mehr als 12 Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro zu. Das Konzern-Ebit stieg um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Die Sparte DHL Express konnte ihr Ebit von 692 Millionen auf gut eine Milliarde Euro steigern - dank weiter wirksamen Kosten- und Ertragsmassnahmen sowie einer besseren operativen Auslastung durch den Anstieg des transportierten Gewichtes. Das Express-Ergebnis enthält den Angaben zufolge zudem positive Effekte infolge der Kapazitätsknappheit im Luftfrachtmarkt in der Grössenordnung von rund 100 Millionen Euro.

Die ausführlichen Zahlen will das Unternehmen am 5. November veröffentlichen./nas/he

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten