DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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01.09.2026 10:32:00
DHL: Die Deutsche Post will jetzt nicht mehr Deutsche Post heissen
DHL und nicht mehr Deutsche Post. Dabei hatte die Post einst den US-Logistiker übernommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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