DHL-CEO: Wollen weiter mit Amazon als Kunde Geld verdienen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES-- DHL baut weiter auf Amazon als Kunden - trotz dessen Ankündigung von Amazon Supply Chain, eines eigenen Logistiknetzwerks entlang der gesamten Lieferkette für Unternehmenskunden

"Amazon ist weiter Kunde von uns, (...) und Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir in dieser Kundenbeziehung weiter Geld verdienen wollen", sagte DHL-CEO Tobias Meyer auf der Hauptversammlung auf eine Aktionärsfrage. "Ich glaube nicht, dass sich das mit der Amazon-Entscheidung gross ändert", so Meyer.

Ein Aktionär wollte von Meyer wissen, wie er Amazons Ankündigung eines eigenen, konkurrierenden Logistiknetzwerks für Unternehmenskunden im Hinblick auf DHLs Geschäft bewertet.

Amazon hatte am Montag den Start von Amazon Supply Chain angekündigt, einer neuen zentralen Anlaufstelle für Unternehmen, die Amazon für Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette beauftragen können. Damit öffnet Amazon sein eigenes Logistiknetzwerk für mehr Unternehmenskunden. Durch die Bündelung der Supply-Chain-Dienstleistungen wie Fulfillment, See- und Luftfracht sowie Lkw-Transporte wird Amazon de facto zu einem Drittanbieter für Logistik-Dienstleistungen und Konkurrent zu DSV, der DHL Group und Kühne + Nagel International. Die Aktien von UPS, Fedex und DHL gaben am Montag deutlich nach.

In den USA sei das keine neue Entwicklung, dort habe Amazon bereits eine ganz andere Marktposition und bereits ein eigenes grosses Zustellnetzwerk, sagte Meyer. In Deutschland sei Amazon seit vielen Jahren durch ein eigenes Netz auch im Bereich Kundenfulfillment vertreten.

"Das gehört zu unserem Marktumfeld, wir gehen damit konstruktiv um", sagte Meyer.

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DJG/uxd/kla

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May 05, 2026 11:31 ET (15:31 GMT)