Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’196 0.5%  DAX 24’392 1.7%  Euro 0.9158 -0.1%  EStoxx50 5’866 1.8%  Gold 4’571 1.1%  Bitcoin 63’775 1.9%  Dollar 0.7821 -0.2%  Öl 110.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Starke Volatilität bei NEL-Aktie: Gewinnmitnahmen treffen auf Hoffnung durch technologischen Durchbruch
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.05.2026 17:31:40

DHL-CEO: Wollen weiter mit Amazon als Kunde Geld verdienen

DHL Group
23.00 EUR -3.36%
Kaufen Verkaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--DHL baut weiter auf Amazon als Kunden - trotz dessen Ankündigung von Amazon Supply Chain, eines eigenen Logistiknetzwerks entlang der gesamten Lieferkette für Unternehmenskunden

"Amazon ist weiter Kunde von uns, (...) und Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir in dieser Kundenbeziehung weiter Geld verdienen wollen", sagte DHL-CEO Tobias Meyer auf der Hauptversammlung auf eine Aktionärsfrage. "Ich glaube nicht, dass sich das mit der Amazon-Entscheidung gross ändert", so Meyer.

Ein Aktionär wollte von Meyer wissen, wie er Amazons Ankündigung eines eigenen, konkurrierenden Logistiknetzwerks für Unternehmenskunden im Hinblick auf DHLs Geschäft bewertet.

Amazon hatte am Montag den Start von Amazon Supply Chain angekündigt, einer neuen zentralen Anlaufstelle für Unternehmen, die Amazon für Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette beauftragen können. Damit öffnet Amazon sein eigenes Logistiknetzwerk für mehr Unternehmenskunden. Durch die Bündelung der Supply-Chain-Dienstleistungen wie Fulfillment, See- und Luftfracht sowie Lkw-Transporte wird Amazon de facto zu einem Drittanbieter für Logistik-Dienstleistungen und Konkurrent zu DSV, der DHL Group und Kühne + Nagel International. Die Aktien von UPS, Fedex und DHL gaben am Montag deutlich nach.

In den USA sei das keine neue Entwicklung, dort habe Amazon bereits eine ganz andere Marktposition und bereits ein eigenes grosses Zustellnetzwerk, sagte Meyer. In Deutschland sei Amazon seit vielen Jahren durch ein eigenes Netz auch im Bereich Kundenfulfillment vertreten.

"Das gehört zu unserem Marktumfeld, wir gehen damit konstruktiv um", sagte Meyer.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 11:31 ET (15:31 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterleseen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten