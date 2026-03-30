DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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30.03.2026 14:08:42
DHL-Aktie stärker: Asien-Netz soll ausgebaut werden
Die DHL-Frachttochter DHL Global Forwarding erweitert ihre Luftfrachtkapazitäten zwischen Asien und Europa.
Daneben bereitet DHL laut Mitteilung weitere Ausweitungen des interkontinentalen Luftfrachtnetzwerks vor. Geplant sei unter anderem eine Steigerung der Transpazifik-Kapazitäten zwischen Südostasien und den USA im weiteren Jahresverlauf. Bei den zusätzlichen Flugkapazitäten sollen die beiden DHL-Töchter Global Forwarding und Express eng zusammenarbeiten.Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 44,25 Euro.
DJG/uxd/rio
DOW JONES
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