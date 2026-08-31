DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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31.08.2026 20:22:42
DHL-Aktie sinkt: Übernahme von Aero Cargas
Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus.
Die DHL-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 55,86 Euro.
DOW JONES
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