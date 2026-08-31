DHL-Aktie sinkt: Übernahme von Aero Cargas

Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die DHL-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 55,86 Euro.

DOW JONES