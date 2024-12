DHL-Aktie minimal fester: DHL eCommerce erwirbt Anteil an CTT Expresso Portugal

Durch die Zusammenarbeit soll das umfassendste Abhol- und Zustellnetzwerk in Spanien und Portugal entstehen. Wie die Deutsche-Post-Mutter DHL mitteilte, erwirbt DHL eCommerce zur Festigung der Partnerschaft eine 25-prozentige Beteiligung an CTT Expresso Portugal. Ausserdem werde DHL eCommerce Portugal vollständig an CTT Expresso übertragen. Im Gegenzug erwerbe die CTT Group erwirbt eine 25-prozentige Beteiligung an DHL eCommerce Spanien.

Beide Parteien haben die Option, ihre Beteiligungen auf jeweils bis zu 49 Prozent zu erhöhen. Finanzielle Details der Transaktion wurden einem Unternehmenssprecher zufolge nicht veröffentlicht. Die Vereinbarung und die beschriebene Partnerschaft stehen unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Die Transaktion werde erst nach Erhalt der Freigabe gemäss den relevanten fusionskontrollrechtlichen Anforderungen durchgeführt.

Im Rahmen der Partnerschaft wollen beide Unternehmen spezialisierte Joint Ventures gründen. In Portugal erwirbt CTT Espresso das DHL eCommerce Geschäft und wird künftig die Paketvolumen von DHL eCommerce verarbeiten und zustellen. In Spanien fokussiert sich jeder der Partner auf einen Bereich: DHL eCommerce wird sich zukünftig auf das B2B-Geschäft konzentrieren und CTT Express, die spanische Einheit von CTT Expresso, auf das B2C-Geschäft.

"Unsere Investitionen und unsere Zusammenarbeit schaffen ein leistungsfähiges Netzwerk, das die Servicequalität und Zuverlässigkeit sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment verbessert, mit dem Ziel, 1 Milliarde Euro Umsatz aus dem gemeinsamen Geschäft zu erzielen", sagte Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce.

Für die DHL-Aktie geht es am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um minimale 0,09 Prozent hoch auf 33,74 Euro.

DOW JONES