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13.11.2026 10:57:06
DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht
Der Logistikkonzern DHL Group erhöht zum neuen Jahr zahlreiche Paketpreise.
Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen. Auch werde damit die flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt. Die Bundesnetzagentur muss die neuen Paketpreise noch genehmigen. DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Konkurrenten sind etwa Hermes, UPS , DPD oder GLS.
Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Grösse M sowie Pakete bis 2 oder 5 Kilogramm so teuer wie bisher. Auch dort gibt es Vergünstigungen für die Sendung an Packstationen. Die Frankierung von Paketen bis 2 Kilogramm kann jetzt auch in der Filiale erfolgen. In jedem Fall teurer wird der nationale Versand von Paketen bis 10, 20 oder 31,5 Kilogramm. 10-Kilo-Pakete kosten anstatt 18,99 Euro dann 19,99 Euro online und 20,99 Euro bei Filialbezahlung.
Via XETRA verliert die DHL-Aktie zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 60,38 Euro.
/tob/DP/stk
BONN (awp international)
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