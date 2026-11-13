DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht

Wie das Unternehmen in Bonn mitteilte, kostet etwa der deutschlandweite Versand von kleinen Päckchen der Grösse S von Januar an bei Aufgabe in einer Postfiliale 5,19 Euro - ein Euro mehr als bisher. Wird das Porto vorher online gekauft, ist es günstiger (4,49 Euro). Wer solch ein Päckchen an eine Packstation sendet, zahlt erneut weniger, nämlich 4,29 Euro.

Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen. Auch werde damit die flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt. Die Bundesnetzagentur muss die neuen Paketpreise noch genehmigen. DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Konkurrenten sind etwa Hermes, UPS , DPD oder GLS.

Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Grösse M sowie Pakete bis 2 oder 5 Kilogramm so teuer wie bisher. Auch dort gibt es Vergünstigungen für die Sendung an Packstationen. Die Frankierung von Paketen bis 2 Kilogramm kann jetzt auch in der Filiale erfolgen. In jedem Fall teurer wird der nationale Versand von Paketen bis 10, 20 oder 31,5 Kilogramm. 10-Kilo-Pakete kosten anstatt 18,99 Euro dann 19,99 Euro online und 20,99 Euro bei Filialbezahlung.

Via XETRA verliert die DHL-Aktie zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 60,38 Euro.

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BONN (awp international)