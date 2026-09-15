DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Expansion
|
15.09.2026 14:37:00
DHL-Aktie leichter: Übernahme von kolumbianischem Logistiker Open Market
Die DHL Group baut ihr Geschäft in Südamerika mit einer Übernahme aus.
DHL Supply Chain bekommt damit 21 Lagerstandorte, 13 Cross-Docks sowie ein Transportnetzwerk mit eigenem Fuhrpark. Open Markets, das 4.100 Mitarbeiter beschäftigt, habe Expertise vor allem bei der Steuerung komplexer Lieferketten für Pharmazeutika, medizinische Produkte und Körperpflegeprodukte.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.
Zeitweise verliert die DHL-Aktie via XETRA 0,47 Prozent auf 55,58 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt Verluste ein, während sich der deutsche Leitindex stabilisiert. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.