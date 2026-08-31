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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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31.08.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kurseinbussen

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 56,44 EUR.

DHL Group
52.88 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 56,44 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'442 Punkten steht. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,34 EUR. Bei 56,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30'810 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 58,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 3,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,99 EUR am 23.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 52,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.37 Mrd. EUR im Vergleich zu 19.83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’904.70 8.88 SI7B8U
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