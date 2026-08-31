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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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31.08.2026 16:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 56,42 EUR.

DHL Group
52.77 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 56,42 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'334 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,28 EUR ab. Bei 56,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 433'500 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 58,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,44 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 22.37 Mrd. EUR gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Long 13’413.17 13.98 SVBOKU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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