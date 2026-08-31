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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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31.08.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Montagmittag tiefer

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Montagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 56,30 EUR.

DHL Group
52.83 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 56,30 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'348 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,30 EUR. Bei 56,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185'886 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 58,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 3,55 Prozent wieder erreichen. Bei 36,99 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.37 Mrd. EUR gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.10.2027 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’969.65 19.59 SRQBMU
Short 15’266.60 13.98 SXB6GU
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Long 13’790.57 19.73 SEBAGU
Long 13’481.69 13.98 SGBWIU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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