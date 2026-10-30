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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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30.10.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büsst am Freitagvormittag ein

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büsst am Freitagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 58,72 EUR.

DHL Group
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Um 09:28 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 58,72 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'920 Punkten realisiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,48 EUR ab. Bei 58,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 44'315 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 markierte das Papier bei 58,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 38,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 51,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR aus. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.37 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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