DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büsst am Freitagvormittag ein

Um 09:28 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 58,72 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'920 Punkten realisiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,48 EUR ab. Bei 58,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 44'315 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 markierte das Papier bei 58,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 38,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 51,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR aus. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.37 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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