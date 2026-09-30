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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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30.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 57,74 EUR.

DHL Group
54.20 CHF 0.23%
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Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 57,74 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'568 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 58,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 97'120 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2026 auf bis zu 58,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,63 EUR am 02.10.2025. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 53,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 19.83 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Deutsche Post
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 15’340.94 8.98 BSUC2U
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Long 13’063.55 13.91 SU3B7U
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