Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’663 -1.2%  SPI 19’396 -1.1%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 24’901 -1.2%  Euro 0.9432 -0.4%  EStoxx50 6’194 -1.2%  Gold 4’159 0.0%  Bitcoin 69’560 -0.4%  Dollar 0.8346 -0.1%  Öl 99.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
Paramount-Aktie zieht an: Konzern holt Mattel-Chef in die Führungsspitze
Micron-Aktie nach Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 16:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Nachmittag zu

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Nachmittag zu

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 57,12 EUR.

DHL Group
52.68 CHF -2.34%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 57,12 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'295 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,02 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 57,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 438'589 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 58,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 37,63 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,12 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

UBS AG: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

JP Morgan Chase & Co. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight


Bildquelle: Deutsche Post
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
08:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’456.40 19.21 STB4NU
Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’663.32 01.10.2026 09:58:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

DHL Group am 30.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.