DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Nachmittag zu

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 57,12 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'295 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,02 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 57,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 438'589 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 58,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 37,63 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,12 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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