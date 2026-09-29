DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 57,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'513 Punkten notiert. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,20 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 284'427 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,63 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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