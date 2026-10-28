DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 57,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'683 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,58 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 375'559 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,92 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2026. Gewinne von 2,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,76 EUR fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 32,82 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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