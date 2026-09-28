DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 57,40 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'546 Punkten tendiert. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,78 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 389'832 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,90 EUR) erklomm das Papier am 22.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,61 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,63 EUR. Dieser Wert wurde am 02.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 34,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,52 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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