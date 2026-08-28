DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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28.08.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 56,46 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr bei 56,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'498 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 56,92 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,40 EUR. Bei 56,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 377'545 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 58,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 36,99 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 52,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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