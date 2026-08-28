DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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28.08.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 56,62 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 56,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'520 Punkten notiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 197'408 Stück.
Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,97 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,99 EUR am 23.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 34,67 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 19.83 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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