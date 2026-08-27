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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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27.08.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,58 EUR.

DHL Group
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 56,58 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'355 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205'702 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,30 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 3,04 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,99 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 34,62 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,99 EUR. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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