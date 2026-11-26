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26.11.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag in Grün
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 56,98 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141'669 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,65 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 25,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. Am 05.11.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22.66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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