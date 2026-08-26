DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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26.08.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 56,64 EUR nach.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,64 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'249 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 101'598 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 58,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,99 EUR ab. Mit Abgaben von 34,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.37 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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