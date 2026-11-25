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25.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 56,56 EUR nach oben.
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 56,56 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'041 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51'399 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,64 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 8,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (42,65 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22.66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
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24.11.26
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|DHL Group Hold
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|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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