Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 56,34 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 24'899 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,96 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,12 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 416'211 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 61,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 24,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,00 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,75 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.13 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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