DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'297 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 57,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 461'277 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 58,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (36,99 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 35,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.37 Mrd. EUR – ein Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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