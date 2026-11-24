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24.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 56,56 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 56,56 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'134 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,18 EUR aus. Bei 57,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 609'456 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,64 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 8,98 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 32,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.66 Mrd. EUR – ein Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
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|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
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