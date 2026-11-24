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24.11.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittag nach
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 57,36 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 57,36 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'148 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 57,20 EUR. Mit einem Wert von 57,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 182'550 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 61,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,00 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20.13 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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|09.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
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|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
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