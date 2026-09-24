DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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24.09.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 57,58 EUR zu.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 57,58 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'328 Punkten steht. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,58 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35'461 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 22.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 37,43 EUR. Abschläge von 34,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
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