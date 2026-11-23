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23.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Montagvormittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,22 EUR nach oben.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 57,22 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'876 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 57,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'785 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 61,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,72 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 42,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,00 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,57 Prozent auf 22.66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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19.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold (finanzen.ch)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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|DHL Group Hold
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|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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