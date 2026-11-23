Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'287 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,98 EUR zu. Mit einem Wert von 57,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 467'511 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 61,64 EUR erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,35 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 42,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20.13 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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