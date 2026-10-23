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23.10.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 56,66 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 56,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'085 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 379'930 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 58,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 46,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.37 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,62 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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